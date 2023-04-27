Николаевцы уже отвыкли от подобных масштабных обстрелов города, которые в ночь на 27 апреля повторила Россия.

Ночной ракетный обстрел Николаева стал "реквиемом" того ужаса, который николаевцы уже пережили 31 декабря в канун Нового года. Тогда россияне также нанесли масштабные разрушения городу обстрелами.

О последствиях новой ракетной атаки рассказал городской голова Александр Сенкевич в эфире "Радио Свобода".

По его словам, горожане уже успели забыть, на что способен враг, потому что после Нового года в Николаеве было относительно "тихо". Поэтому сегодня среди общества была небольшая паника.

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Сенкевич отметил, что в Николаеве уже отработаны механизмы на случай подобных ракетных ударов: ночью газовики и электрики отключили всех от питания. Сейчас в одном из микрорайонов нет света в результате удара.

Также городской голова уточнил, что по состоянию на 27 апреля в городе почти нет военных, поэтому ракетный обстрел РФ это, прежде всего, преступление против гражданского населения.

"Никаких военных объектов на этой территории нет. Вообще сегодня в Николаеве почти не видели военных, потому что все они передвинулись на линию фронта. Поэтому Николаев уже просто стал транзитным городом для военных, сегодня их здесь нет", - заявил он.

Ракетный удар по Николаеву - главные факты

Напомним, что в ночь на 27 апреля армия РФ запустила 4 ракеты "Калибр" по городу Николаев. В результате атаки есть попадание в многоэтажку, частный жилой дом и историческое здание. Известно о 23 пострадавших и 1 погибшем украинце.

Утром ужасные кадры последствий ракетного обстрела уже показали спасатели ГСЧС, которые работают на месте завалов в Николаеве. Также событие прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Он пообещал, что за это преступление против украинцев агрессор также ответит перед международным судом.

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