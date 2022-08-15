Это произошло в Салтовском районе города, там же обстреляна жилая девятиэтажка.

Российские оккупанты ударили по Салтовскому району Харькова, в результате чего ранены два человека.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

По его данным, "прилет" был зафиксирован снова рядом с остановкой общественного транспорта.

Кроме того, по данным Терехова, в том же Салтовском районе обстреляна жилая девятиэтажка. Там удар пришелся по крыше, предварительно без жертв. Также в районе горит гаражный кооператив.

"Прошу всех быть осторожными", - призвал городской председатель.

Также Терехов обнародовал видео, снятое по еще одному адресу Салтовского района. Там "прилет" был во двор, в результате чего посекло машины, выбиты в доме стекла, пострадала детская площадка. Предварительно без жертв.

"Никаких военных объектов там не было и быть не могло. Говорил с первого дня и не устану повторять - эта война геноцид и уничтожение украинского народа", - прокомментировал мэр города.

Через некоторое время Игорь Терехов обнародовал свежие данны. Согласно им, в результате утреннего обстрела пятеро харьковчан ранены. Все госпитализированы, с ними работают врачи.

"Надеюсь, их количество не увеличится", - отметил мэр.

Напомним, в июле российские оккупанты два дня подряд обстреливали остановки общественного транспорта в Харькове, в результате чего погибли шесть человек, еще 26 получили ранения. В связи с этим мэр Харькова призвал горожан построить наиболее безопасный график передвижения по городу. Он призвал горожан чаще пользоваться метро и минимизировать утренние поездки наземным транспортом.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня российские оккупанты обстреляли Слободской район Харькова. "Ночью в 2:50 был обстрелян Слободской район. Попадания на территорию одного из предприятий города. Информации о погибших или раненых нет", - сообщил Терехов.

А по данным председателя Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, в целом по Харьковской области оккупанты выпустили ночью более 10 ракет из Белгорода.

Вас также могут заинтересовать новости: