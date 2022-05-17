Они отбирают у них художественные или исторические ценности.

Русские оккупанты устраивают рейды в дома местных краеведов, коллекционеров, и в магазины антиквариата и принудительно отбирают любые ценности.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В сообщении сказано, что оккупанты грабят музеи и частные коллекции в Херсонской области, а украденное вывозят в оккупированный Крым.

"Также с 12 мая российские военные начали проведение целенаправленных рейдов в дома местных краеведов, коллекционеров и магазинов антиквариата. Принудительно отбирают все, что составляет хоть малейшую художественную или историческую ценность. Информацию о наличии коллекций им сообщают так называемые "гражданские эксперты" из числа коллаборантов. Они же дают предварительную оценку ценности экспонатов", - отмечают в украинской разведке.

При этом сообщается, что, по словам свидетелей, представители ВС РФ, которые привлекались к проведению рейдов, "не похожи на обычных военнослужащих", а они "экипированы одеждой западного образца, передвигаются на внедорожниках Toyota", но имеют оружие российского производства.

В сообщении сказано, что ценности вывозятся небольшими грузовиками в сопровождении внедорожников, а иногда – в сопровождении ББМ "Тигр".

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