Мародерство в рядах российских оккупантов в Украине - не редкость.

Выжившие в украинской мясорубке оккупанты через курьерские доставки в Беларуси отправляют своим родным награбленное в Украине имущество.

Об этом сообщает Telegram-канал "Беларусский Гаюн".

"Сейчас оккупанты находятся в отделении российской службы экспресс-доставки СДЭК в Мозыре и оформляют доставку вещей", - пишет паблик.

Также сообщается, что в Хойниках солдаты заходили на почту и спрашивали о возможности отправки международных посылок. У них уточнили, что там будет, на что они ответили: "мобильные телефоны, вещи".

Напомним, российские оккупанты нередко занимаются мародерством в Украине. О своих преступлениях они сами часто говорят в разговорах по телефону с родными.

Ранее 2 апреля в Генштабе Вооруженных сил Украины обновили информацию о потерях Российской Федерации с момента полномасштабного вторжения. На сегодня ликвидированы 17 тысяч 800 оккупантов.

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