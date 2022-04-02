Выжившие в украинской мясорубке оккупанты через курьерские доставки в Беларуси отправляют своим родным награбленное в Украине имущество.
Об этом сообщает Telegram-канал "Беларусский Гаюн".
"Сейчас оккупанты находятся в отделении российской службы экспресс-доставки СДЭК в Мозыре и оформляют доставку вещей", - пишет паблик.
Также сообщается, что в Хойниках солдаты заходили на почту и спрашивали о возможности отправки международных посылок. У них уточнили, что там будет, на что они ответили: "мобильные телефоны, вещи".
Напомним, российские оккупанты нередко занимаются мародерством в Украине. О своих преступлениях они сами часто говорят в разговорах по телефону с родными.
Ранее 2 апреля в Генштабе Вооруженных сил Украины обновили информацию о потерях Российской Федерации с момента полномасштабного вторжения. На сегодня ликвидированы 17 тысяч 800 оккупантов.