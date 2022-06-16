В результате обстрела поврежден сельскохозяйственный объект.

Российские захватчики обстреляли Сумскую область из реактивной артиллерии.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в Telegram.

"Сегодня, около 13 часов, со стороны села Городище Курской области враг открыл огонь из реактивных систем залпового огня", - говорится в сообщении.

В частности, в результате обстрела поврежден сельскохозяйственный объект. Сейчас более подробная информация о жертвах и разрушениях выясняется.

На фото, опубликованных пограничниками, можно увидеть, что в результате действий оккупантов пострадали животные.

Как сообщал УНИАН, в результате ракетного удара по Сумщине, который враг нанес этой ночью, погибли четыре человека и еще шестеро получили ранения.

11 июня российские захватчики также прибегли к массированному артиллерийскому обстрелу Сумщины.

10 июня враг открыл огонь по Сумщине с территории России, в частности, из минометов. В результате погиб один человек.

На прошлой неделе глава ОВА Дмитрий Живицкий извещал, что россияне сбрасывают бомбы на приграничные общины с дронов.

Кроме этого, накануне вражеские вертолеты пересекали граница на Сумщине. По Краснопольской общине области российские самолеты 8 июня нанесли два авиаудара.

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