Россияне обстреляли психоневрологический интернат на Харьковщине / REUTERS
Российские военные обстреляли Оскольский психоневрологический интернат на Харьковщине. На момент обстрела там было 330 человек, среди которых и малоподвижные.
Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.
"Успели эвакуировать в соседний интернат 73 человека, на момент поражения врагом в интернате находилось 330 человек! Из них малоподвижных - 50, передвигаются на колясках - 10 подопечных", - сказал Синегубов.
Сейчас количество пострадавших и погибших уточняется.
Синегубов отметил, что враг цинично обстреливает гражданскую инфраструктуру, поскольку все наступательные действия неудачны.