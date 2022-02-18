Потерь среди гражданских лиц и состава Объединенных сил нет.

Российские оккупационные войска обстреляли КПВВ "Счастье", под огонь попал гумконвой Красного Креста.

Об этом в Facebook сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.

"Сегодня около 12:00 российские оккупационные войска совершили обстрел КПВВ "Счастье", что в Луганской области, где в это время проходил проверку Госпогранслужбы гуманитарный конвой Международного комитета Красного Креста, который двигался с неподконтрольной территории", - написал он.

По словам Залужного, обстрел был произведен из крупнокалиберного пулемета (около 50 выстрелов), миномета 82 мм (3 выстрела), гранатомета АГС-17 (10 выстрелов) из населенного пункта Веселая Гора.

Он уточнил, что четыре авто из состава гуманитарного конвоя прошли КПВВ, а люди были эвакуированы в укрытия.

Однако восемь авто остались в межпозиционной зоне.

Главнокомандующий добавил, что потерь среди гражданских лиц и состава Объединенных сил нет.

"Личный состав Объединенных сил принимает все меры для защиты мирных жителей", - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 17 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил оккупанты 60 раз нарушили режим тишины.

В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, еще один - боевое травмирование, а также ранены два гражданских лица.

Кроме того, во время обстрела Станицы Луганской было повреждено сооружение детского сада, линии электропередач, газопровод и разрушены два частных дома. Трое работников дошкольного заведения получили контузии.

Также вооруженные формирования РФ обстреляли из артиллерийских систем населенный пункт Врубовка, повредили здание местной общеобразовательной школы, газопровод и частный дом.

После обстрелов школы и садика оккупационные и российские СМИ начали распространять сообщения о том, что населенные пункты были обстреляны с украинской стороны.

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