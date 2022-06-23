Враг обстрелял Апостолово и жилые кварталы Криворожского района.

В результате ночных обстрелов на Днепропетровщине ранены два человека.

Об этом в своем Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Ночь снова с обстрелами. Враг 6 раз ударил по Криворожскому району. Коварно попал по жилым кварталам. В Апостолово ранены два человека. Их госпитализировали. Есть разрушения жилья. Город частично без света и воды", - рассказал он.

Резниченко также добавил, что на улицах и дворах после обстрела остались кассетные боеприпасы. Спасатели отвели людей в безопасные места. Сейчас работают пиротехники. К этому времени уже обнаружили 16 кассетных элементов.

Он обратился к местному населению с просьбой быть осторожными и ни при каких условиях не трогать подозрительные предметы.

Как сообщал УНИАН, 18 июня вечером российские оккупанты обстреляли Днепропетровщину. В частности, вражеские ракеты в Новомосковском районе разрушили нефтебазу. Там начался масштабный пожар. Этот вражеский "прилет" унес жизни двух людей.

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