Оккупанты не соблюдают "режим тишины", однако жители Луганщины все еще имеют шанс спастись.

Председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай призывает людей эвакуироваться, пока это возможно, поскольку оккупанты скапливают технику под Рубежным.

Об этом он сообщил в Telegram.

"Эвакуируйтесь, пока мы можем вас забрать - россияне накапливают технику под Рубежным, "режим тишины" они не соблюдают", - подчеркнул Гайдай.

При этом он напомнил, что ни один из пяти "гуманитарных коридоров" по состоянию на 13 апреля не согласован, потому что по всем направлениям на Луганщине россияне нарушают режим прекращения огня.

"Впрочем, при первой возможности людей сегодня эвакуируют из Горной общины, Попасной, Лисичанска, Рубежного и Северодонецка. Ежедневно выезжают и жители Кременной. Так, утром уже направляются в безопасные регионы страны 30 человек из этого города", - отметил глава области.

Места сборов для эвакуации с Луганщины:

Северодонецк: проспект Химиков, 28;

Лисичанск: РТИ, 40 лет Победы; ул. Сосюры, 324, ГСЧС;

Попасная: ул. Первомайская, 42;

Горное: ул. Гагарина, 13а;

Нижнее: Парковая, 13;

Рубежное: ул. Чехова, 11.

Ранее УНИАН уже сообщал, что РФ из тяжелого вооружения обстреливает жилые кварталы всех свободных городов Луганщины. Вражеские войска продолжают интенсивное применение авиации и тактических ракетных комплексов.

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