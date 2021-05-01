Боевики вели огонь, в частности, из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го калибра, а также из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

От начала текущих суток, 1 мая, на Донбассе зафиксировали 5 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных вооруженных формирований, один украинский воин получил ранение.

Об этом говорится в вечерней сводке штаба ООС на официальной странице в Facebook.

Читайте такжеОккупанты используют важные объекты инфраструктуры для огневых провокаций – СЦККОккупанты обстреливали украинские позиции близ населенных пунктов Пески и Шумы из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го калибра, а возле Пивденного – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи населенного пункта Новгородское противник открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В районе населенного пункта Водяное, применив беспилотный летательный аппарат, российско-оккупационные войска сбросили осколочные гранаты ВОГ-17 на позиции украинских военных.

В результате вражеского огня 1 военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение. Воину оперативно оказали медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого удовлетворительное.

На обстрелы противника наши защитники открывали ответный огонь. Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ.

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Автор: Алина Вишневская