По данным Сартанской ВГА, два взрывных устройства упали на здание неработающей школы.

Российские гибридные формирования сегодня сбросили с беспилотника четыре взрывных устройства на гражданский сектор Павлополя (мариупольский направление).

Об этом Радио Донбасс.Реалии сообщил председатель Сартанской военно-гражданской администрации (ВГА) Александр Куркчи.

По его словам, два взрывных устройства упали на здание неработающей школы.

"Работал беспилотник, который сбросил четыре самодельных взрывных устройства. Два из них упали рядом с жилыми домами: повредило два окна. И два упали на здание Павлопольской школы, которая не работает: повредило крышу", - отметил председатель ВГА.

Читайте такжеНа Донбассе возле Павлополя погиб украинский военный

Пострадавших от удара, по его данным, нет.

"Сейчас ждем следственно-оперативную группу", – сказал Куркчи.

В штабе Операции объединенный сил пока не сообщали об этом обстреле.

Вас также могут заинтересовать новости: