Российские гибридные формирования сегодня сбросили с беспилотника четыре взрывных устройства на гражданский сектор Павлополя (мариупольский направление).
Об этом Радио Донбасс.Реалии сообщил председатель Сартанской военно-гражданской администрации (ВГА) Александр Куркчи.
По его словам, два взрывных устройства упали на здание неработающей школы.
"Работал беспилотник, который сбросил четыре самодельных взрывных устройства. Два из них упали рядом с жилыми домами: повредило два окна. И два упали на здание Павлопольской школы, которая не работает: повредило крышу", - отметил председатель ВГА.
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Пострадавших от удара, по его данным, нет.
"Сейчас ждем следственно-оперативную группу", – сказал Куркчи.
В штабе Операции объединенный сил пока не сообщали об этом обстреле.