Начальник службы логистики одной из воинских частей Житомирской области с целью собственного обогащения продавал через Интернет и сдавал в ломбарды тепловизоры и камеры ночного видения. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.
Отмечается, что военный имел доступ к месту хранения техники части и присвоил 60 камер ночного видения и 8 тепловизоров различных моделей, часть из которых была приобретена за средства волонтеров.
"Офицер продавал технику через Интернет и сдавал в местные ломбарды", - говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, общая сумма нанесенного государству ущерба достигает 3,2 миллиона гривен.
Военнослужащий обвиняется в присвоении имущества, совершенном в условиях военного положения, причинившего существенный вред (ч. 4 ст. 410 УК Украины). Ему грозит наказание - до 15 лет заключения.
В ходе досудебного расследования офицер возместил средства в полном объеме. Обвинительный акт направлен в суд.
Другие правонарушения, совершенные военными
Сотрудники Государственного бюро расследований задержали военнослужащего, который бросил своих собратьев и сбежал из расположения воинской части. Мужчина скрывался в Харькове и пытался всячески дискредитировать правоохранителей, которые его разыскивали.