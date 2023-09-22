Военный нанес ущерб на 3,2 миллиона гривен.

Начальник службы логистики одной из воинских частей Житомирской области с целью собственного обогащения продавал через Интернет и сдавал в ломбарды тепловизоры и камеры ночного видения. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Отмечается, что военный имел доступ к месту хранения техники части и присвоил 60 камер ночного видения и 8 тепловизоров различных моделей, часть из которых была приобретена за средства волонтеров.

"Офицер продавал технику через Интернет и сдавал в местные ломбарды", - говорится в сообщении.

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По данным правоохранителей, общая сумма нанесенного государству ущерба достигает 3,2 миллиона гривен.

Военнослужащий обвиняется в присвоении имущества, совершенном в условиях военного положения, причинившего существенный вред (ч. 4 ст. 410 УК Украины). Ему грозит наказание - до 15 лет заключения.

В ходе досудебного расследования офицер возместил средства в полном объеме. Обвинительный акт направлен в суд.

Другие правонарушения, совершенные военными

Сотрудники Государственного бюро расследований задержали военнослужащего, который бросил своих собратьев и сбежал из расположения воинской части. Мужчина скрывался в Харькове и пытался всячески дискредитировать правоохранителей, которые его разыскивали.

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