Россияне в панике спрятались и оставили на потеху ВСУ все свое оружие.

Оккупанты настолько напуганы дронами украинской армии, что при первых отзвуках подлета БПЛА - начинают прятаться, оставляя свою технику на произвол судьбы.

На одном из направлений фронта паника россиян позволила уничтожить ПТРК "Корнет", пулемет и боекомплект к нему. Вражескую технику удачно ликвидировали аэроразведчики 4-го механизированного батальона Президентской бригады.

"Когда россияне слышат украинский дрон, то сразу прячутся. А вот ПТРК "Корнет", пулемет и боекомплект к нему спрятать не успели", - отмечают бойцы в Facebook.

Вскоре украинские дроны долетят на 2 тысячи км вглубь России

Напомним, что сегодня бывший советник министра МВД Антон Геращенко во время обсуждения последствий подрыва Каховской ТЭС для украинского бизнеса сделал интересный прогноз.

Он анонсировал, что вскоре Украина начнет использовать дальнобойные дроны, которые смогут преодолевать расстояние до 2 тысяч км вглубь территорий РФ. Сейчас максимальная дистанция, которую преодолевают наши дроны, составляет примерно 500-600 км (вглубь России). По словам Геращенко, пусть россияне знают об этом и ждут "прилетов" по заводам и предприятиям.

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