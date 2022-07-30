В отношении российского палача уже начаты все необходимые юридические процедуры.

Российский оккупант, который замучил до смерти украинского военнопленного, уже не может чувствовать себя безопасно даже на территории РФ.

Об этом во время Всеукраинского телемарафона заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Пока он находится на территории РФ, мы его не достанем юридически, но, насколько мне известно, сейчас начались процессы, когда это лицо точно не может себя чувствовать безопасно даже на территории РФ. Это уже не юридические моменты. Конкретика мне неизвестна, но знаю, что очень многие люди объявили вознаграждение за уничтожение этого лица", - сказал он.

Также он добавил, что в отношении российского палача уже начаты все необходимые юридические процедуры.

"В юридическом смысле было открыто уголовное производство. Мы знаем абсолютно все об этом человеке. В юридическом смысле запросы присланы к нашим международникам, уже есть реакция от них, они в юридическом смысле запустили процессы. Я уверен, что это приведет к юридическому осуждению, то есть это лицо должно пройти максимально быстро процедуру судебного разбирательства, осуждения в украинском суде. Я уверен, что это станет частью будущего международного уголовного трибунала, который рассмотрит все юридические аспекты начала войны РФ против Украины, это будет одним из доказательств", - сказал он.

Напомним, российские пропагандисты выложили в соцсетях видео убийства украинского военнопленного. На опубликованных кадрах российский оккупант отрезает гениталии украинскому воину канцелярским ножом. Личность самого палача в соцсетях оперативно установили.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, Россия является страной людоедов и палачей, которые не смогут избежать наказания в будущем.

"Российские пропагандисты с упоением показали, как группа российских извергов калечила украинского пленного. Все, что надо понимать миру: Россия - страна людоедов, наслаждающихся пытками и убийствами. Но туман войны не поможет избежать кары русским палачам. Всех идентифицируем. Каждого достанем", - пишет Подоляк.

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