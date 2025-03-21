Песков утверждает, что армия РФ исполняет приказы Путина.

В Кремле после массированных ударов по гражданской инфраструктуре Украины, в частности Одессы, цинично заявили, что обещали не атаковать только энергетику.

Как сообщают росСМИ, соответствующее заявление сделал пресс-секретарь кремлевского правителя Путина Дмитрий Песков. Согласно обнародованной аудиозаписи, вначале он сказал, что Киеву "нельзя доверять", а потом уже, что приказ Путина воздерживаться от ударов действует, и ВС РФ его исполняют:

"Приказ верховного главнокомандующего действует. И российские вооруженные силы воздерживаются в настоящее время от ударов по энергетической инфраструктуре Украины, в соответствии с той договоренностью, которая была достигнута между США и Россией".

Массированные атаки по Украине

Как известно, вчера армия РФ атаковала дронами Одессу, под ударами оказались объекты гражданской инфраструктуры, в городе вспыхнули масштабные пожары.

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Повреждены и разрушены многоэтажный дом, два торговых центра, магазины, станция техобслуживания, автосалон, склады частного предприятия, гипермаркет и автомобили. Трое 17-летних юношей получили ожоги. Кроме того, на Новогородском кладбище изуродованы 50 могил, из них три десятка - разрушены полностью.

Утром президент Владимир Зеленский заявил, что с четверга Россия атаковала Украину более чем двумя сотнями дронов и авиабомбами. Пострадали Одесская, Запорожская, Сумская, Киевская, Хмельницкая и Черниговская области. В Запорожье ранены шесть человек, среди которых 4-летний ребенок. В городе повреждены жилые дома и автомобили.

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