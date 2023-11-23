Украина работает над вопросом обмена "всех на всех", а параллельно ведется работа над продолжением других отдельных групповых обменов.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов отмечает, что работа для проведения обменов пленными с Россией продолжается, и "результаты обязательно будут".

"Он возможен. Это задача. Но это долгая сложная работа... конечно, это то, что предусматривает международное право – возвращение всех защитников домой", - отметил Юсов во время интервью в эфире телемарафона, отвечая на вопрос, возможен ли обмен по формуле "всех на всех".

Представитель разведки добавил, что параллельно ведется работа над продолжением других отдельных групповых обменов.

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"Если говорить о наших козырях, конечно, чем больше успехов украинских Сил безопасности и обороны, чем больше пополнения обменного фонда, тем больше аргументов для подготовки следующих обменов. И такие аргументы появляются", - сказал он.

Юсов подчеркнул, что переговоры и работа координационного штаба по вопросам подготовки обменов продолжается.

"И результаты обязательно будут. Мы все хотим, чтобы это произошло как можно скорее", - подчеркнул он.

Обмены пленными - последние новости

Ранее Комиссия по вопросам установления факта плена представила промежуточные итоги работы, в соответствии с которыми в российском плену находится 4 337 украинцев - 3 574 военных и 763 гражданских.

Руководитель пресс-службы координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко заявил, что Россия фактически заморозила обмен военнопленными. По его мнению, таким образом страна-агрессор хочет расшатать украинское общество.

Как известно, среди гражданских украинцев, которые находятся в плену у России, есть корреспондент УНИАН Дмитрий Хилюк. Его вместе с отцом оккупанты похитили 3 марта 2022 года во время оккупации Киевской области. Впоследствии старшего мужчину отпустили, а Дмитрия вместе с еще сотнями украинцев незаконно вывезли в Россию.

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