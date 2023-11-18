Враг пытается убедить родных военнопленных в том, что обмены не происходят из-за препятствий с украинской стороны.

Руководитель пресс-службы координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко заявил, что Россия фактически заморозила обмен военнопленными. По его мнению, таким образом страна-агрессор хочет расшатать украинское общество.

"Россия пытается расшатать украинское общество, пытается убедить родных военнопленных в том, что обмены не происходят из-за препятствий с украинской стороны. Призывает к каким-то массовым акциям. И таким образом они используют военнопленных как еще один рычаг влияния на украинцев", - сказал он в интервью изданию "Настоящее время".

Яценко напомнил, что последний обмен происходил еще в августе, когда домой вернулись 22 украинских бойца. Украина имеет много российских военнопленных и готова их обменивать.

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"Наши места содержания заполняются, и нам вовсе не нужно держать этих российских военнопленных. Мы бы с радостью обменяли их хоть завтра на наших защитников", - подчеркнул он.

Обмен пленными

Как сообщал УНИАН, комиссия по вопросам установления факта плена представила промежуточные итоги работы, в соответствии с которыми в российском плену находится 4 тысячи 337 украинцев.

В ГУР отмечали, что со стороны РФ наблюдается промедление по делу обмена военнопленных весь период во время войны России против Украины.

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