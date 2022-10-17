Вследствие утренних ракетных ударов по Сумщине погибло 5 человек, еще 14 ранены.

Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в своем Telegram-канале.

"...На границе было тихо, но у нас был ракетный удар по объекту инфраструктуры. 3 российские ракеты. 14 раненых людей в больнице, из них троих спасли живыми из-под завалов. 5 погибших... Спасательные работы продолжаются", - отметил он.

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По словам главы ОВА, зафиксировано почти 300 "приходов" с территории РФ за день.

"Краснопольская громада: 2 "прихода" из минометов по населенным пунктам. Шалыгинская громада: за день враг трижды обстреливал населенные пункты громады: из минометов, ствольной артиллерии и выпускал автоматные очереди", - рассказал Живицкий.

Кроме того, в Великописаревской громаде зафиксировано 11 обстрелов за день. Там россияне били из минометов, запускали ракеты с вертолетов, били из "Градов" и артиллерии.

В результате одного из артиллерийских обстрелов повреждена линия электросети и горело поле кукурузы.

Также по Середино-Будской громаде враг в течение дня бил из ствольной артиллерии, АГС и стрелкового оружия.

"В результате одного из артиллерийских обстрелов города Середина-Буда ранена женщина. Также повреждены 6 частных домов и начались три пожара", - добавил глава ОВА.

Обстрелы Украины

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 октября, российские оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру в трех областях Украины.

В частности, зафиксировано 5 ударов дронами в Киеве. Повреждены энергетические объекты и жилой дом.

Также агрессор нанес ракетные удары по критической инфраструктуре на Днепропетровщине и Сумщине.

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