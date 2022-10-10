Еще двое ранены, среди них - ребенок.

Ночью оккупанты обстреляли центр Славянска, четверо человек погибли и двое ранены.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает руководитель Славянской городской военно-гражданской администрации Вадим Лях.

"Ночью центральная часть города снова подверглась обстрелам. Пострадали частные дома на ул. Ботанической. В одном из них жила семья. Прямое попадание. Трое взрослых погибли. 12-летнего мальчика вынесло взрывной волной. Выжил, ранен. Сейчас находится в клинической больнице. Общий результат обстрела – четверо погибших, двое раненых",- сообщил он.

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Оккупация Донетчины: что стоит знать

Как писал УНИАН, за несколько дней до повномашстабного вторжения в Украину, 21 февраля 2022 года, Россия признала "ДНР" как "независимое государство". Россия декламировала, что "ДНР" признано в границах области, и заявляла о планах захватить регион полностью.

Враг надеялся захватить область в июне, затем – в сентябре, впрочем ему не удалось. По словам главы Донецкой ОВА, до начала контрнаступления ВСУ, Украина контролировала 45% территории области. Уже по состоянию на 26 сентября – 50% территории.

Под полной оккупацией с конца мая находится Мариуполь. Этот город подвергся значительным разрушениям во время русской осады. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что в результате российской агрессии уничтожено более 95% всех сооружений в Мариуполе. По оценкам, по меньшей мере 22 тысячи человек были убиты оккупантами в Мариуполе. Оккупанты сносят разрушенные дома и вывозят тела погибших вместе с мусором.

23-27 сентября оккупанты провели в Донецкой и еще в трех областях Украины фейковые референдумы о присоединении к России. 30 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о попытке аннексии Херсонщины, Запорожья, Донетчины и Луганщины. Впоследствии были созданы соответствующие "субъекты федерации", главарь "ДНР" Денис Пушилин стал "исполняющим обязанности главы области".

Местные власти рассчитывают на то, что Мариуполь будет деокуповано весной-осенью 2023 года.

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