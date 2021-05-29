Боевых потерь среди украинских военных 29 мая нет.

В субботу, 29 мая, пророссийские боевики четыре раза нарушили режим "тишины" на Донбассе. Боевых потерь с украинской стороны нет.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Накануне, 28 мая, боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов пулевое ранение получил один украинский военный.

Обстрелы на Донбассе: подробности

В районе Новозвановки противник применил минометы 120-го калибра и противотанковые ракетные комплексы (ПТРК). Такие же комплексы применялись возле Майорского.

В районе Новгородского оккупанты стреляли в сторону украинских позиций из станковых противотанковых гранатометов.

Кроме того, противник обстрелял гражданскую инфраструктуру населенного пункта Шумы из ПТРК. Пострадавших в результате обстрелов нет.

Разминирование Донбасса

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Автор: Катерина Шварц