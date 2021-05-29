В субботу, 29 мая, пророссийские боевики четыре раза нарушили режим "тишины" на Донбассе. Боевых потерь с украинской стороны нет.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.
Накануне, 28 мая, боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов пулевое ранение получил один украинский военный.
Обстрелы на Донбассе: подробности
- В районе Новозвановки противник применил минометы 120-го калибра и противотанковые ракетные комплексы (ПТРК). Такие же комплексы применялись возле Майорского.
- В районе Новгородского оккупанты стреляли в сторону украинских позиций из станковых противотанковых гранатометов.
- Кроме того, противник обстрелял гражданскую инфраструктуру населенного пункта Шумы из ПТРК. Пострадавших в результате обстрелов нет.
Разминирование Донбасса
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