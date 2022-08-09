Российские обстрелы Никопольского района стали ежедневными.

В ночь на вторник, 9 августа, российские оккупанты коварно обстреляли Днепропетровщину из реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщил председатель Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко.

"Никополь - дважды по полной кассете РСЗО. Предварительно без жертв", - отметил он.

Евтушенко также призвал горожан сохранять спокойствие.

Накануне вечером глава РВА предупреждал жителей городов, сел и поселков, расположенных на берегу Каховского водохранилища, о том, что россияне готовятся к возможному обстрелу.

"Воспользуйтесь правилом двух стен или находитесь в хранилище", - писал он.

Как писал УНИАН, российские обстрелы Никопольского района стали ежедневными.

Прошлой ночью враг атаковал Никопольский район трижды - под огонь попали четыре села в двух общинах.

7 августа российские оккупанты продолжали ракетный и артиллерийский террор Никопольского района. Они обстреляли территорию район дважды за день. Снаряды попали, в частности, в насосную станцию. В результате без воды осталось 7 тысяч жителей.

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