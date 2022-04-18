Враг использовал боеприпасы, запрещенные международными конвенциями, отметили в Оперативном командовании "Юг".

Российские оккупационные войска обстреляли Очаков в Николаевской области кассетными снарядами, которые попали в жилые кварталы.

Об этом говорится в сообщении Оперативного командования "Юг" в социальной сети Facebook.

"На Херсонско-Николаевском направлении враг не оставляет попыток сдвинуть свои позиции к границам Херсонской области, а по Николаевской области – наносит ракетные удары. Благодаря четкому реагированию сил ПВО, ракета уничтожена. По Очакову был открыт огонь системами залпового огня "Ураган" с запрещенными международными конвенциями снарядами. Зафиксировано попадание в жилые кварталы, жертв среди местного населения нет", - говорится в сообщении.

Также сказано, что враг, готовясь к референдуму в Херсоне, подтягивает технику и силы, кроме откровенно лживой агитации, планирует провокационные обстрелы гражданского населения с целью обвинения Вооруженных сил Украины и создания негативного имиджа украинской власти.

"Выискивая разнообразные способы дискредитации, оккупанты активизируют диверсионную работу в освобожденных из-под них местностях. Так, ночная попытка прорыва диверсионно-разведывательной группы в тыл, нашими подразделениями отбита. Под обстрелом противник отступил", - сказано в сообщении.

Кроме того, корабельная группировка вражеского флота в Черном море продолжает блокировать судоходство и давить угрозами ракетных ударов, что периодически подтверждается сигналами тревоги. "Высадка десанта не исключена, но маловероятна", - отмечается в сообщении.

Напомним, войска РФ ворвались в Украину рано утром 24 февраля.

Сначала противник сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирных людей, в частности, в населенных пунктах Николаевской области. 4 апреля Николаевщина подверглась вражескому авиаудару, в Очакове пылали склады.

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