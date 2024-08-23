Ранее посольство США в Киеве также предупредило об угрозе атаки 24 августа.

Министерство иностранных дел Германии предупредило своих граждан о возможном усилении обстрелов Украины 24 августа, поскольку в стране будет праздноваться День независимости. Соответствующее сообщение размещено на сайте ведомства.

"В районе Дня Независимости Украины 24 августа 2024 года возможно усиление ракетно-воздушных обстрелов городов, особенно столицы Киева", - говорится в сообщении.

В МИД Германии предостерегают граждан от поездок в Украину, а тех, кто находится на украинской территории, просят срочно выехать.

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Угроза от России на День Независимости

Как сообщал УНИАН, посольство США в Киеве предупредило своих граждан, находящихся в Украине, о повышенной опасности из-за российских атак в ближайшие дни. Капитан запаса ВМС ВСУ Андрей Рыженко считает, что американцы, скорее всего, имеют проверенную информацию. Он отметил, что американцы редко делают заявления о потенциальных массированных обстрелах. Впрочем, если такое заявление есть, к нему следует отнестись серьезно.

Как отмечал эксперт Александр Мусиенко, запас ракет, который россияне сейчас могли накопить, может составлять около 100 ракет. При этом, по словам специалиста, Россия, как правило, осуществляла обстрелы до или после знаковых для Украины дат.

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