Оккупанты подтянули на Авдеевское направление танковую бригаду, которую готовятся использовать для штурма позиций Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский в эфире информационного телемарафона.
По его словам, на Авдеевском направлении враг начал наращивать артиллерийские обстрелы. Так за минувшие сутки обстрелов было 494. Фактически враг вернулся к той численности обстрелов, которая была в феврале.
"Появилась информация о перемещении танковой бригады в район Авдеевки. Следует ожидать, что враг в ближайшее время эту технику использует, поскольку последние двое суток враг штурмовал позиции без применения техники", - сказал спикер.
Также Дмитрашковский отметил, что Угледар оккупанты также продолжают обстреливать реактивной артиллерией.
"Вчерашний обстрел может свидетельствовать о том, что, возможно, и на этом направлении враг будет пытаться снова проводить штурмовые действия. Зато за сутки враг потерял 200 человек убитыми и ранеными и 20 единиц техники", - сообщил он.
Ситуация на фронте - последние данные
Как сообщал УНИАН, 23 апреля Дмитрашковский не исключал, что враг может в ближайшее время начать штурмовые действия на Угледарском направлении.
По данным Гештаба, за минувшие сутки ВСУ уничтожили 660 оккупантов. Сейчас общие боевые силы России составляют более 187 тысяч загабников.