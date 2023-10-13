Украинская армия в сложных боях удерживает позиции.

Для наступления на Авдеевку российские оккупационные войска используют значительные силы, а также применяют запрещенные международными конвенциями фосфорные боеприпасы, которые вызывают тяжелые и болезненные травмы. Украинская армия в сложных боях удерживает позиции, сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Авдеевка. Наша земля, украинский город. Много сил россияне бросили на это направление. Используют фосфор, хотят забрасывать все вокруг своим мясом. Наша армия сейчас в сложных боях держит позиции. Мы все должны помнить - война продолжается. Цель врага неизменна - убить нас всех", - подчеркнул он.

Глава ОП подчеркнул, что россияне не ценят своих людей - они делают ставку на количество. Однако сила украинской армии заключается в качестве и единстве, а также в холодном расчете потребностей для того, чтобы уничтожить оккупантов. "Продолжаем бороться за будущее нации каждый день. Все вместе", - добавил Ермак.

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Ситувция вокруг Авдеевки: последние новости

Как сообщал УНИАН, 10 октября россияне активизировали наступление в районе Авдеевки, использовав дополнительные технику и живую силу.

По состоянию на утро 13 октября атаки захватчиков продолжаются - они обстреливают из всего имеющегося вооружения и сам город, и позиции украинских сил. Россияне хотят окружить город, поэтому наступают с флангов. Происходят артиллерийские и стрелковые бои.

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