Бахмут уже находится в полуохвате вражеских сил, но украинские войска продолжают оборонять его.

Продолжение обороны Бахмута имеет смысл даже в нынешних условиях, поскольку здесь украинская армия по-прежнему может уничтожать силы оккупантов. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

"Воины на Бахмутском направлении выполняют очень важную функцию – они сейчас обескровливают врага. Уничтожают лучшие российские части. С каждым таким боем противник становится все менее боеспособным", – заявил он.

При этом Череватый отметил, что теоретически отход украинских сил из Бахмута возможен, если это будет необходимо с целью сохранения личного состава, либо для улучшения тактического положения и обеспечения более эффективной обороны.

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"Важно - чтобы враг не имел возможности системно прорвать нашу оборону, потому что тогда он обрушивает тылы и просто двигается по направлению главного удара. Например, в данном случае это Славянск и Краматорск", – пояснил спикер.

Ситуация под Бахмутом

Согласно отчетам Генштаба ВСУ, в настоящее время Бахмут находится в полуохвате вражеских сил. Однако наличие путей снабжения не позволяет пока говорить даже об оперативном окружении.

В целом Бахмутское направление является самым тяжелым участком фронта из-за непрекращающихся атак врага как на сам город, так и в его окрестностях.

При этом в Белом доме говорят, что захват россиянами Бахмута не приведет к кардинальному изменению ситуации в войне.

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