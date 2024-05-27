Сейчас украинские военные ведут интенсивные бои с российскими оккупантами на подступах к Часовому Яру.
Как рассказал LIGA.net представитель Национальной гвардии Руслан Музычук, армия РФ не оставляет попыток захватить город.
"Враг осуществляет огневое воздействие с применением минометов и артиллерийских обстрелов. Для проведения штурмовых действий в большинстве использует группы пехоты", - отметил Музычук.
По его словам, на Харьковском направлении подразделения Вооруженных сил обороны отбили атаки оккупационной армии в районах сел Липцы и Терновая. Ранее источник издания в ГУР рассказывал, что в районе Липцы интервенты привлекли для наступления "Африканский корпус" Минобороны РФ.
В то же время украинские военные проводили контрнаступательные операции в районах Волчанска и Старицы.
Война в Украине - последние новости
Институт изучения войны установил три локации в РФ, где концентрируются оккупационные войска:
- Грайворон-Борисовка-Пролетарский на западе Белгородской области;
- Курская область;
- Брянская область.
Аналитики считают количество имеющегося контингента ограниченным, однако в случае наступательных операций они могут заставить Украину перебросить и растянуть войска вдоль границы.
За последние сутки на фронте произошло 95 боевых столкновений с российскими оккупационными войсками. Горячее всего на Купянском и Покровском направлениях, где произошло более половины всех боев.