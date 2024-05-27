На одном из направлений ВСУ контрнаступали.

Сейчас украинские военные ведут интенсивные бои с российскими оккупантами на подступах к Часовому Яру.

Как рассказал LIGA.net представитель Национальной гвардии Руслан Музычук, армия РФ не оставляет попыток захватить город.

"Враг осуществляет огневое воздействие с применением минометов и артиллерийских обстрелов. Для проведения штурмовых действий в большинстве использует группы пехоты", - отметил Музычук.

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По его словам, на Харьковском направлении подразделения Вооруженных сил обороны отбили атаки оккупационной армии в районах сел Липцы и Терновая. Ранее источник издания в ГУР рассказывал, что в районе Липцы интервенты привлекли для наступления "Африканский корпус" Минобороны РФ.

В то же время украинские военные проводили контрнаступательные операции в районах Волчанска и Старицы.

Война в Украине - последние новости

Институт изучения войны установил три локации в РФ, где концентрируются оккупационные войска:

Грайворон-Борисовка-Пролетарский на западе Белгородской области;

Курская область;

Брянская область.

Аналитики считают количество имеющегося контингента ограниченным, однако в случае наступательных операций они могут заставить Украину перебросить и растянуть войска вдоль границы.

За последние сутки на фронте произошло 95 боевых столкновений с российскими оккупационными войсками. Горячее всего на Купянском и Покровском направлениях, где произошло более половины всех боев.

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