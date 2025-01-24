Сложная ситуация на фронте, в частности вокруг Покровска, заставляет вспомнить, что похожую тактику окружения населенных пунктов россияне используют не впервые. Она, скорее всего, стала вынужденной и появилась после падения Авдеевки. Замена российского военного руководства также привела к тому, что новые генералы были вынуждены искать новую тактику. И они ее нашли - начали захватывать крупные населенные пункты без лобовых боев.

Дело в том, что с самого начала агрессии, с 2014 года, российские оккупанты использовали лобовые атаки.

Именно с применением этой тактики Авдеевку они пытались взять еще десять лет назад.

Но ничего не получилось. Зато замена лобовых атак на окружение - дала результат.

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Первый такой пример - Угледар, далее - Селидово. Курахово взяли так же: окружили с севера за водохранилищем и на юге. Боев в самом городе почти не было. То есть, эта тактика для россиян оказалась достаточно эффективной. Кроме того, не стоит забывать, что за это время, несмотря на потери, они смогли сформировать подразделения с опытом. То есть те, кто выжил в лобовых атаках, сейчас являются основной для подразделений, которые реализуют новую тактику.

Как Украине противодействовать этой тактике? Прежде всего, здесь играет роль стратегическое мышление. Нужна система управления и понимание действий противника.

Условно, важно думать, как противник, читать карту, как он, и на один шаг быть впереди. К примеру, если россияне, условно, будут идти с юго-западного направления, значит, надо здесь усилить оборону, строить фортификационные сооружения и тому подобное. Не зря все это называется "военное искусство"...

На самом деле противодействовать российской тактике окружения наших городов можно. Ведь сейчас не так много направлений, где россияне могут наступать. Если смотреть на карту, то военный с опытом скажет: "Здесь и здесь - потенциально опасные направления". И тогда резервы будут раздвигать не по всему фронту, а усиливать именно эти направления. Конечно, это не только вопрос планирования, но и физических потребностей. Для реализации подобных замыслов необходимы определенные военные резервы, которые можно оперативно перебрасывать на направления возможных прорывов. Однако, я уверен, что у каждой ОТУ или ОСУВ определенные резервы есть. И военное искусство - это умение управлять этими резервами, даже ограниченными.

У нас принято сравнивать эту российско-украинскую войну с Первой мировой. С точки зрения позиционной войны - это действительно так. Но если говорить о похожих на нынешние маневры россиян, то это история больше из Второй мировой. И очень мало генералов умеют качественно воевать таким образом.

Когда немцы наступали - они имели значительно меньше резервов, чем СССР (и здесь речь идет не только о людях, но и о технике). Но генеральский опыт и видение карты позволили им оперативно пройти большую территорию. То есть, когда речь идет только о том, что "нам нужны люди" - это больше похоже на советскую тактику, то есть, где основа - это преимущество в личном составе. Ни немцы, ни американцы этого во Вторую мировую не имели. Они выигрывали за счет интеллектуальной работы, новых тактик, более качественной техники. И поэтому, если мы посмотрим на тогдашние потери, у британцев или американцев они минимальны.

Даже потери немцев были значительно меньше, чем советские, хотя они воевали на всех фронтах.

Таким образом, навязанная нам россиянами тактика - искать людей, а не новые возможности противостоять российским "хитростям" - губительна. Мы имеем значительно меньший демографический потенциал для того, чтобы воевать в такую войну. Даже если мы мобилизуем всех, кого можем, все равно мы не сможем противостоять россиянам в этой тактике. И после того, как они нам ее навязали, мы начали проигрывать. Поэтому надо изменить подходы. Это возможно.

Михаил Жирохов, военный эксперт, историк