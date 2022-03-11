Одна бомба попала в жилой корпус: половина дома разрушена, в другой половине уцелели лишь стены. О пострадавших не сообщается.

В ночь на 10 марта в Сумской области российско-оккупационные войска из авиации сбросили пять бомб на территорию детского лагеря "Звездный" возле села Ольшанка ("Химпромовский").

Об этом сообщил председатель Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий.

Одна бомба попала в жилой корпус: половина дома разрушена, в другой половине уцелели лишь стены. О пострадавших не сообщается.

Также полностью разбиты помещения котельной. Сейчас там выключены все коммуникации и нет отопления. От ударной волны в лагере выбило все окна и двери.

Ситуация в Сумской области