На Сумщине оккупанты сбросили бомбы на детский лагерь / фото t.me/Zhyvytskyy
В ночь на 10 марта в Сумской области российско-оккупационные войска из авиации сбросили пять бомб на территорию детского лагеря "Звездный" возле села Ольшанка ("Химпромовский").
Об этом сообщил председатель Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий.
Одна бомба попала в жилой корпус: половина дома разрушена, в другой половине уцелели лишь стены. О пострадавших не сообщается.
Также полностью разбиты помещения котельной. Сейчас там выключены все коммуникации и нет отопления. От ударной волны в лагере выбило все окна и двери.