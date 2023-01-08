Это произошло в Запорожской области, несмотря на наличие предварительной договоренности с россиянами.

В Запорожской области российские оккупанты обстреляли миссию ООН. Представители организации пытались доставить гуманитарную помощь. С врагами предварительно договорились о поездке, однако те все равно совершили череду ударов.

Об этом рассказал глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух. Он заявил: "Было оговорено, чтобы не было обстрелов, все такое. Но, к сожалению, сторона агрессора, которая обещала не стрелять, сегодня с утра обстреливала даже гуманитарную миссию Организации Объединенный Наций, которая привезла в Орехов — наш город, который подвергается постоянным обстрелам, — привезла гуманитарную миссию, и даже эта гуманитарная миссия была обстреляна".

По словам Старуха, Россия продолжает игнорировать все правила войны и собственные религиозные убеждения. Он охарактеризовал РФ, как "православный Талибан", которому плевать на нормы человеческого сосуществования.

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Оккупанты обстреливают гражданские объекты: последняя информация

Рашисты объявили на Рождество так называемое "перемирие", но почти сразу его нарушили. После этого череда обстрелов мирных украинских городов продолжилась в течение предыдущих суток.

Ночью оккупанты ударили по Запорожью. По неподтвержденной информации, огонь вели из С-300 и РСЗО, применялись кассетные боеприпасы.

Примерно в то же время рашисты обстреляли две общины Днепропетровской области — Красногригорьевскую и Мировскую. Зафиксировано применение полтора десятка снарядов.

Еще почти десять ударов рашисты совершили по Краматорску и Константиновке.

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