Жителей Сумщины призывают находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Вечером в среду, 18 октября, российские оккупанты атаковали Сумы дроном-камикадзе Shahed. В городе поражен объект инфраструктуры.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в Telegram.

"Посреди ночи произошло попадание БпЛА типа Shahed по объекту инфраструктуры в городе Сумы", – сказано в сообщении.

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В связи с этим на месте работают все экстренные службы и военная администрация.

"Жителей Сумщины просим находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. Также просим не снимать и не распространять фото и видео с места попадания", – добавили в ОВА.

Отметим, что в 22:44 Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения ударных БпЛА в Сумской области. В настоящее время тревога из-за дронов также объявлена в нескольких других областях.

Атаки РФ по Украине

Вечером 18 октября россияне атаковали Николаевщину. Около 20:30 враг совершил удар по населенному пункту Степовской громады. В результате атаки погибли два человека.

Кроме того, ночью оккупанты ударили по жилому дому в Запорожье. В результате вражеской атаки погибли 5 человек, еще 5 – травмированы. Разрушена часть дома – этажи с третьего по пятый в одном из подъездов.

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