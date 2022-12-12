Во временно захваченном городе в результате взрыва машины коллаборанта погиб водитель.

Во временно оккупированном Скадовске Херсонской области взорвали автомобиль коллаборанта, депутата Херсонского областного совета Виталия Булюка, он госпитализирован.

В 12.30 возле частного дома Булюка на вул. Мариинской взорвался автомобиль коллаборанта, об этом в Telegram сообщает Скадовский городской совет.

"Виталий Булюк с ранениями доставлен в одну из больниц Симферополя. Водитель автомобиля погиб на месте. Им оказался муж коллаборантки Людмилы Козловой", - сказано в сообщении.

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В горсовете отмечают, что после происшествия несколько кварталов вокруг дома и центр города были оцеплены, проводятся обыски и проверки документов.

"Город закрыли на въезд и на выезд. На подъездах к городу заблокирован весь транспорт, школьные автобусы, такси, частные автомобили. Оккупанты забыли, что они на чужой земле. Коллаборанты считают, что с властью они обрели безопасность. Напоминаем, что ни коллаборантам, ни оккупантам в Скадовске не рады. Вас всех ждет один конец - побег или черный мешок", - сказано в сообщении горсовета.

Кто такой Виталий Балюк - что о нем известно

В мае 2022 года заочно сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины) депутату Херсонского областного совета Виталию Балюку.

По данным следствия, подозреваемый после вторжения вооруженных сил РФ на территорию Украины согласился на сотрудничество с представителями государства-агрессора.

Депутат выступил с инициативой начать оформление товаров на Херсонской таможне, а также дал согласие на должность главы так называемой "херсонской таможни" во время оккупационной власти РФ. Он обратился к работникам Херсонской таможни Гостаможслужбы Украины, которые находились на территории г. Херсон и Херсонской области, с предложением продолжить работу под его руководством.

При оккупационной власти Булюк был одним из "заместителей" главы "облгосадминистрации" Владимира Сальдо.

Справка УНИАН. Россияне оккупировали курортный город Скадовск почти в самом начале полномасштабного вторжения в Украину. Стоит отметить, что также противнику быстро удалось захватить Херсон.

9 ноября враги заявили, что покидают правобережье Херсонской области, и уже 11 числа украинские воины зашли в Херсон.

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