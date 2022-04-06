Спасатели тушат пламя и разбирают завалы.

Российские оккупанты обстреляли Северодонецк, горят 10 многоэтажек, количество жертв устанавливается.

Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Артиллерийский обстрел старых районов города российская армия произвела сегодня днем, 6 апреля. Снова имеем циничный обстрел жилых районов Северодонецка на Луганщине. Спасатели гасят пламя и разбирают завалы. Относительно количества жертв будет сообщено отдельно", - отметил Гайдай.

Также, по его словам, россияне обстреляли сегодня цех одного из заводов в Лисичанске и жилой дом в Рубежном.

Ранее сегодня вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук обратилась к жителям Луганской, Донецкой и Харьковской областей и призвала их к эвакуации.

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