Российские оккупанты обстреляли Северодонецк, горят 10 многоэтажек, количество жертв устанавливается.
Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"Артиллерийский обстрел старых районов города российская армия произвела сегодня днем, 6 апреля. Снова имеем циничный обстрел жилых районов Северодонецка на Луганщине. Спасатели гасят пламя и разбирают завалы. Относительно количества жертв будет сообщено отдельно", - отметил Гайдай.
Также, по его словам, россияне обстреляли сегодня цех одного из заводов в Лисичанске и жилой дом в Рубежном.
Ранее сегодня вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук обратилась к жителям Луганской, Донецкой и Харьковской областей и призвала их к эвакуации.