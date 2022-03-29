Доверять нужно только официальной информации.

Российские пропагандисты распространяют фальшивое видео с боями на территории Одесской области, которое на самом деле сняли на Урале.

Соответствующей информацией поделился спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в своем Telegram-канале.

Ролик был создан подставной организацией "Вольные граждане и жители Одессы", которой на практике может и не существовать. На видео показаны якобы бои на территории Одесской области. Представители военной администрации уже вычислили, что ролик создали где-то на Урале — примерно в той местности, как сообщил Братчук.

Спикер призвал доверять только официальным источникам и пообещал найти людей, которые могут быть связаны с упомянутой организацией "Вольные граждане и жители Одессы".

Напомним, на территории области активные боевые действия не ведутся. Оккупанты периодически пытаются обстреливать Одессу. Последний раз это было два дня назад, но силы ПВО сбили все ракеты.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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