Комендантский час будет начинаться в 21.00.

В Одессе сокращено время комендантского часа. Теперь он будет начинаться в девять вечера.

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе мэрии.

Так, с 29 марта по распоряжению начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко комендантский час будет начинаться в 21:00 и заканчиваться в 06:00.

Отмечается, что в это время пребывание людей в обозначенное время на улицах города и в других общественных местах запрещено без специально выданных пропусков.

Как сообщал УНИАН, 27 марта оккупанты выпустили по Одессе две ракеты, которые были успешно сбиты украинской ПВО.

Враг продолжает проводить воздушную разведку побережья и оказывать психологическое давление на гражданское население.

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