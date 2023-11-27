В Мариуполе ликвидировали шестерых оккупантов / скриншот

Во временно оккупированном Мариуполе за несколько дней были ликвидированы шесть российских военных.

Об этом сообщает Мариупольский горсовет со ссылкой на прокремлевские СМИ. "По их информации, двое военных (один из них -в звании офицера) были застрелены на улицах города. Этим военным стреляли в затылок. Еще четверых военных нашли мертвыми на пляже города. Перед своей смерю они пили алкоголь", - привели сообщения россиян в Мариупольском горсовете.

Там уточнили, что рядом с телами оккупантов нашли портрет их президента Владимира Путина. На нем кровью было написано: "Уходите!".

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В связи с этим, как отметили в горсовете, российские пропагандисты предполагают, что во временно оккупированном городе действует новая группа партизан.

Ситуация с ликвидацией оккупантов

В Мариуполе часто гибнут российские оккупанты. Недавно были обнародованы данные о том, что в городе российские военные из числа бывших заключенных убили своего командира из-за его постоянных угроз, издевательств и убийств других захватчиков.

Кроме того, в районе поселка Мирное Мелитопольского района силы сопротивления взорвали автомобиль кадыровских боевиков.

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