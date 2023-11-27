Двоим из них стреляли в затылок.

Во временно оккупированном Мариуполе за несколько дней были ликвидированы шесть российских военных.

Об этом сообщает Мариупольский горсовет со ссылкой на прокремлевские СМИ. "По их информации, двое военных (один из них -в звании офицера) были застрелены на улицах города. Этим военным стреляли в затылок. Еще четверых военных нашли мертвыми на пляже города. Перед своей смерю они пили алкоголь", - привели сообщения россиян в Мариупольском горсовете.

Там уточнили, что рядом с телами оккупантов нашли портрет их президента Владимира Путина. На нем кровью было написано: "Уходите!".

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В связи с этим, как отметили в горсовете, российские пропагандисты предполагают, что во временно оккупированном городе действует новая группа партизан.

Ситуация с ликвидацией оккупантов

В Мариуполе часто гибнут российские оккупанты. Недавно были обнародованы данные о том, что в городе российские военные из числа бывших заключенных убили своего командира из-за его постоянных угроз, издевательств и убийств других захватчиков.

Кроме того, в районе поселка Мирное Мелитопольского района силы сопротивления взорвали автомобиль кадыровских боевиков.

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