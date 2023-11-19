Отмечается, что Богдан Ермохин находится вместе с сестрой.

Украинец Богдан Ермохин, которого россияне незаконно депортировали из Мариуполя, находится в Беларуси вместе с сестрой. 17-летнему парню оккупанты вручили повестку.

Российское издание "Верстка" сообщило, что 13 ноября украинец, которого российские власти пообещали вывезти в "третью страну" для встречи с родственницей, сообщил на своем странице в Instagram, что ему по-прежнему не известны детали поездки.

"Дайте мне ответ или любую информацию по этому поводу", - требовал Ермохин

Видео дня

Стоит отметить, что россияне обещали вернуть парня на родину.

Похищение Ермохина – что известно

Несовершеннолетнего украинца Богдана Ермохина, как и многих других детей, российские оккупанты незаконно вывезли из Мариуполя весной 2022 года. Его отдали в приемную семью в Подмосковье.

В начале 2023 года парень попытался самостоятельно вернуться в Украину, но на границе с Беларусью его задержали российские силовики. В ноябре украинца вызвали в российский военкомат.

Спустя несколько подросток записал видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой помочь вернуться домой. После чего последовало заявление российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой о том, что возвращение Ермохина в Украину согласовано.

Вас также могут заинтересовать новости: