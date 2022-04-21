Там сейчас находятся около 1000 гражданских и 500 раненых военных.

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук обратилась к мировым лидерам с призывом помочь с организацией гуманитарного коридора из Мариуполя.

"Требуем от россиян срочный гуманитарный коридор из мариупольского комбината "Азовсталь"! Там сейчас находятся около 1000 гражданских и 500 раненых военных. Их всех надо вытащить из Азовстали сегодня!",- написала она в Telegram.

Вице-премьер призвала мировых лидеров и международное сообщество сфокусировать сейчас свои усилия именно на "Азовстали".

"Сейчас это ключевая точка и ключевой момент для гуманитарных усилий", - подчеркнула она.

Атака на "Азовсталь": что известно

19 апреля представитель так называемой народной милиции "ДНР" Эдуард Басурін в эфире российского пропагандистского телеканала "Россия 24" заявил о начале штурма "Азовстали".

"Частично штурмовые группы, которые были подобраны специально для штурма этого объекта, они уже начали свою работу", - заявил Басурін.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в тот же день сообщил, что оккупанты бьют бомбами по "Азовстали", стреляют из артиллерии и танков по жилому сектору Левобережного района.

Позже бизнесмен и нардеп Сергей Тарута сообщил, что оккупанты сбросили мощную бомбу на больницу в районе завода Азовсталь, под завалами находились около 300 человек, в том числе дети. Советник мэра города Петр Андрющенко заявил, что район "Азовстали" действительно находится под плотной бомбардировкой сверхтяжелых бомб, однако люди там не прячутся.

Накануне уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщала, что на заводе "Азовсталь" прячутся от российских обстрелов около тысячи местных жителей. Руководитель патрульной полиции города Мариуполь Михаил Вершинин подтвердил, что на территории завода "Азовсталь" действительно находится большое количество гражданских, в том числе женщины, дети.

В России также признали, что в разбомбленной ими "Азовстали" были гражданские.

По словам заместителя командира полка "Азов" Святослава "Калина" Паламаря, завод "Азовсталь" разбомблен и уничтожен практически полностью.

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