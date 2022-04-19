В области продолжается разминирование, уже есть трагические случаи.

Мэр Киева Виталий Кличко в очередной раз подчеркнул, что возвращаться в столицу крайне опасно.

Об этом он заявил в эфире "Завтрака с 1+1".

Он подчеркнул, что больше всего неразорвавшихся боеприпасов находится в лесополосах возле Киева. Рекомендация для всех жителей Киевской области – не посещать их.

"После того, как разминирование уже закончится… я не могу сказать вам промежуток времени, потому что большое количество снарядов. Я собственными глазами видел. Это крайне опасно. Давайте не будем толкать и так быстро делать, потому что разминирование – это очень сложный процесс", – сказал Кличко.

Мэр пояснил, что количество людей, которые находятся в Киеве, удается считать с помощью мобильных операторов.

"Все решения, которые мы принимаем и озвучиваем, - они идут исключительно с рекомендациями военных. Мы опираемся исключительно на профессиональную позицию военных, которые лучше чувствуют ситуацию. И в этом отношении доносим информацию до наших жителей", - добавил Кличко.

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