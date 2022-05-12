Херсон находится временно в российской оккупации.

Начались новые сутки противостояния защитников Херсона и области полномасштабной российской агрессии.

УНИАН в режиме онлайн рассказывает, что происходит в Херсоне и области 12 мая 2022:

03.06 В ОК "Юг" отмечают, что на Херсонщине враг продолжает ведение боевых действий на занятом рубеже, но ни атаковать, ни продвинуться ему наши подразделения не позволяют.

Корабельная группировка противника имеет переменный состав, но в постоянной готовности к нанесению ракетного удара находятся по меньшей мере пол сотни ракет морского базирования.

Уничтожен вражеский склад боеприпасов на Херсонщине.

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