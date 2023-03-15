На территории Купянского района противник постоянно пытается атаковать позиции украинских воинов, отметили правоохранители.

Правоохранители призывают жителей Купянского района Харьковской области эвакуироваться в более безопасные места.

Об этом сообщает полиция Харьковской области. В сообщении отмечается, что это необходимо, поскольку на территории района идут активные боевые действия, проходит линия фронта, и враг постоянно пытается атаковать позиции украинских военных.

Полиция района обратилась к гражданским жителям Купянского района с просьбой присоединиться к эвакуации и прежде всего это касается семей с детьми и маломобильных людей.

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"Все эвакуированные люди получают гуманитарную помощь и бесплатное жилье в относительно безопасных районах Харьковской области или за пределами области. По вопросам проведения эвакуации просим обращаться к представителям местной военной администрации или местной полиции", - говорится в сообщении.

Ситуация в Харьковской области - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сегодня в Telegram сообщил, что за минувшие сутки враг массированно обстреливал пограничные населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области.

В результате обстрела села Колодезное Купянского района повреждены частные жилые дома и объекты инфраструктуры. Погиб 42-летний гражданский мужчина, который в момент обстрела ехал в машине. В пгт Двуречная Купянского района осколочное ранение получил 58-летний гражданский.

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