Предварительно, жертв и пострадавших нет.

Ночью оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову.

Об этом в своем Telegram сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Ночью враг снова нанес ракетные удары по Харькову. И снова исключительно по гражданской инфраструктуре. Около 3:00 две российские ракеты ударили недалеко от учебного заведения в Холодногорском районе. Взрывом поврежден фасад здания заведения, выбиты окна, разрушены трамвайные пути напротив учебного корпуса", - сообщил он.

Также, по словам Синегубова, еще одна ракета ударила во двор недалеко от школы в Индустриальном районе, здание получило повреждения.

"Предварительно, жертв и пострадавших нет", - сообщил глава ХОВА.

Напомним, 13 июля в результате ракетной атаки оккупантов в Харькове частично разрушено помещение депо метрополитена и предприятия.

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