Ночью оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову.
Об этом в своем Telegram сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
"Ночью враг снова нанес ракетные удары по Харькову. И снова исключительно по гражданской инфраструктуре. Около 3:00 две российские ракеты ударили недалеко от учебного заведения в Холодногорском районе. Взрывом поврежден фасад здания заведения, выбиты окна, разрушены трамвайные пути напротив учебного корпуса", - сообщил он.
Также, по словам Синегубова, еще одна ракета ударила во двор недалеко от школы в Индустриальном районе, здание получило повреждения.
"Предварительно, жертв и пострадавших нет", - сообщил глава ХОВА.
Напомним, 13 июля в результате ракетной атаки оккупантов в Харькове частично разрушено помещение депо метрополитена и предприятия.