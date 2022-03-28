Враг отошел из населенного пункта Сновск, уничтожив мост через одноименную реку.

На Северском направлении российские оккупанты уничтожили несколько мостов и продолжают блокировать Чернигов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

Так, по его словам, на Северском направлении противник силами подразделений из состава центрального военного округа наступательных действий не проводил.

"Враг проводит перегруппировку, сосредотачивает технику в населенных пунктах и лесных массивах с целью предотвращения ее огневого поражения. Противник продолжает блокировать город Чернигов, наносит огневое поражение по объектам гражданской инфраструктуры", - отметил спикер.

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По словам Мотузяника, на этом направлении враг сосредоточил усилия на закреплении и удержании ранее занимаемых рубежей.

"Осуществляет оборону ранее захваченных рубежей и проводит инженерное оборудование позиций. По имеющимся данным, враг отошел из населенного пункта Сновск, уничтожив мост через р. Снов. Кроме того, российскими оккупантами уничтожены мосты в районах населенных пунктов Конотоп, Старая Рудня, Смяч, Малый Дырчин и Большой Дырчин", - сообщил спикер.

Как сообщал УНИАН, в Чернигове в последние дни ухудшилась гуманитарная ситуация из-за отсутствия возможности доставить в город продукты и другую помощь.