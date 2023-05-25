Жители оккупированного города сообщают о нескольких "прилетах".

Вечером 25 мая 2023 года во временно оккупированном Бердянске Запорожской области прогремели мощные взрывы. Местные жители сообщают о нескольких "прилетах".

Видео "бавовны" публикуют местные телеграмм-каналы. Отмечается, что в том направлении промчались машины скорой помощи.

"Бердянцы сообщают о звуках детонации! Также промчались машины скорой помощи! Взрывы были и возле села Осипенко. По крайней мере местные слышали очень громкие звуки и трясло дома! Предварительно, прилетов было несколько! Громче всего было в районах: АКЗ (территория Азовкабель), Порт, Азмол (территория завода)", – сообщает канал "БердянсЬк Сьогодні".

Видео дня

В то же время Телеграм-канал "Гнила черешня" сообщает о поражении склада БК, склада горюче-смазочных материалов, а также места расположения оккупантов. Кроме того, зафиксировано движение трех ЗРК "Панцирь" в направлении выезда из города.

Взрывы подтвердили и в Бердянской городской военной администрации. Сообщается, что "оккупанты не досчитались установок С-300".

При этом оккупанты заявляют о сбитии трех ракет. Их якобы перхватил ЗРК "Панцирь".

Ситуация на оккупированных территориях Украины

На временно оккупированную территорию Луганской области приехали работники российского Министерства внутренних дел. Они запугивают жителей Луганщины, чтобы те получали паспорта РФ.

Кроме того, на окраинах Северодонецка Луганской области почти вся местность занята российскими оккупантами. Глава Северодонецкой ВГА Александр Стрюк отметил, что враг поселился в садовых обществах и в лесах, в то же время скопления российских войск в самом городе нет.

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