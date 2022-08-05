Украине нужно оружие.

"Заморозка" войны в Украине будет иметь серьезные последствия и превратит в заложников миллионы людей - как в Северной Корее.

Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Как выглядит российская оккупация юга Украины? Фильтрационные концлагеря. Массовые аресты и пытки. Ограниченная выдача продуктов. Тотальный контроль. Никаких прав и свобод. "Заморозить" войну - это получить новую КНДР с миллионами заложников", - подчеркнул он.

Учитывая это, он в очередной раз подчеркнул: "Украине нужно оружие".

"Должны немедленно освободить людей", - добавил он.

Ранее посол США в НАТО Джулианна Смит отмечала, что заморозка военного конфликта в Украине является "одной из возможностей". Дипломат отметила, что Россия часто прибегает к подобной методике.

Президент Владимир Зеленский подчеркивал, что в "такое дипломатическое болото" как замороженный конфликт Украина точно не пойдет.

"Мы не пойдем на замороженный конфликт. Я пришел в президенты, когда был Минск-1, Минск-2, были соответствующие документы, которые поднимались, так что я могу сказать, что это были не серьезные документы. Были договоренности на бумаге, это был замороженный конфликт. Я против, такого документа у нас точно не будет", - сказал Зеленский.

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