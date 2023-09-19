Норвегия решила передать ВСУ 51 гусеничный грузовик. Машины цуже прибыли в Украину.

Об этом объявил министр обороны страны Бьорн Арильд Грамм, передает VG. В частности, речь идет о передаче 51 гусеничного грузовика NM199, которые могут перевозить боеприпасы и продовольствие в полевых условиях.

"Это важно для обеспечения поставок в районы, где нет дорог", - прокомментировал министр.

Грамм отметил, что Украина попросила эти грузовики, поэтому Норвегия выполнила эту просьбу. Он уточнил, что грузовики, выделенные ВСУ, уже не использовались норвежскими вооруженными силами и были законсервированны. "Эта поставка не окажет существенного влияния на оперативные потребности Норвегии", - уточнил министр.

Издание отметило, что вагоны были перевезены из Нарвика и прибыли в Украину на прошлой неделе. План держался в секрете, а в транспортировке оборудования было задействовано чуть более 100 человек.

Командир бригады "Норд" Терье Брюйгард говорит, что использование таких машин для украинцев делает ситуацию значительно более гибкой. "Украина большая, много равнин и открытых территорий. Там, где колесная техника часто застревает, гусеничная гораздо более проходима", - пояснил Брюйгард.

Подполковник Гейр Хоген Карлсен отметил, что эти машиены довольно легко изучить и использовать. "Они (ВСУ - ред.) уже получили много аналогов, так что думаю, они практически сразу пойдут прямиком на фронт и в бой", - отметил военный.

Подполковник Гейр Хоген Карлсен отметил, что Украина нуждается в большей поддержке Запада как техникой, так и боеприпасами.

"Они довольно быстро проиграют, если Запад их не поддержит. Мы находимся в промышленной войне... Запад предоставляет то, что есть в наличии и то, что может произвести. В то время как россияне милитаризируют общество и, не в последнюю очередь, промышленность, и в конечном итоге получают значительную поддержку от таких стран, как Иран и Северная Корея", - отметил военный.

Что такое NM199

NM199 - этоо норвежская версия бронемашины М113. Уточняется также, что грузовики также будут оснащены 12,7-мм пулеметами, которые можно будет разместить на крыше лафета. В добавок, в Украину отправлено 14 контейнеров запчастей к этим машинам.

Ряд стран отправили Украине бронетранспортеры М113. Дания в сотрудничестве с Германией предоставила 54 пожертвования, Албания - 56, Литва - 72 и Великобритания - 46.