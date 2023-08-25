Для Нидерландов границы Украины не менялись с момента провозглашения независимости.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что Украина может применять западное оружие, предоставленную для самообороны, так эффективно, как только может.

В интервью "Европейской правде" она прокомментировала возможность использования западной авиации для возвращения захваченного РФ Крыма.

"У нас позиция однозначная: мы никогда не признавали аннексию Крыма. Украина является точно такой, какой она была в 1991 году, когда вы восстановили свою независимость. Это не изменилось ни после 2014 года, ни в 2022 году... Мы поддерживаем ваше право на самооборону. Мы поддерживаем вашу территориальную целостность, признанную многими странами мира", - подчеркнула Оллонгрен.

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По словам министра, именно Украина ведет войну, а значит Киев сам будет решать, как именно и как долго воевать.

"Когда мы предоставляем Украине самолеты и системы вооружения, то мы делаем это, зная, что вы используете их для самообороны и что вы уважаете правила ведения войны, которые действуют и для вас, и для нас. и пока речь идет о том, что вы используете оружие для самообороны, Вы имеете право использовать его так эффективно, как вы можете", – добавила глава Минобороны Нидерландов.

Она отметила, что ее страна пока не определила окончательно условия передачи самолетов.

"Однако пока речь идет о действиях вашей армии в рамках самообороны и для восстановления вашей территориальной целостности – в тех границах, которые были у вас – раньше, то не мое дело определять вашу стратегию ведения войны", – подытожила Оллонгрен.

Истребители для Украины - что известно

Как ранее сообщал УНИАН, Дания планирует передать Украине 19 истребителей, а Нидерланды могут - 42. Также боевую авиацию Украине пообещала Норвегия, а Португалия заявила, что будет учить пилотов ВСУ и инженеров пилотированию и обслуживанию F-16.

Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат не исключает уменьшения в дальнейшем парке военной авиации Украины, по сравнению с довоенным временем.

У ВВС на вооружении в настоящее время есть четыре основных типа тактической авиации, которые планируется заменить на один или, возможно, на два типа. И они будут выполнять разные функции: работать и как истребители, и как ударная авиация.

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