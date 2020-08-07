"Это отправная точка": Зеленский рассказал, чего ожидает от встречи "нормандской четверки" в Берлине

Президент отмечает, что "Нормандия" - это начало свободы Донбасса.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что на встрече "нормандской четверки" в Берлине должны быть зафиксированы "промежуточные успехи перемирия".

Об этом говорится в заметке в Телеграмм-канале президента.

"Понятно, что Донбасс сегодня - это прежде всего о войне. К большому сожалению, мы все еще имеем ее в своем доме. Но если не прилагать усилий, она сама никуда не исчезнет. "Нормандия" дала огромный толчок, чтобы мы наработали логистику мира. "Минск" отрабатывает правила и дает возможность обсуждать крайне непростые вопросы. А одиннадцать дней тишины доказывают: если все делать правильно и настойчиво, то шанс обязательно будет. Уже есть", - отмечает президент.

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Он отметил, что два дня на Донбассе "много слушал, задавал непростые вопросы, смотрел в глаза разным людям".

"Это не первая моя поездка в зону проведения ООС. И каждый раз убеждаюсь, что у нас есть и профессиональная и мощная армия, и уже есть суперовая команда переговорщиков, которая сможет-таки выстроить конструкцию устойчивого мира на наших условиях", - отметил Зеленский.

Глава государства заметил, что это также были два дня откровенных разговоров с бойцами на передовой, два дня активного мониторинга ситуации и работы в ситуационных комнатах и обязательные выходы на передовую.

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"За два дня проехал 100 километров по линии разграничения. Хочешь проверить режим тишины - езжай и контролируй сам. Верю в первую очередь бойцам с передовой, которые могут сравнить ситуацию: какой война была в прошлом году, какой - в первой половине 2020-го и какая оно сейчас. …Несмотря на мелкие провокации можно говорить, что нам удается выполнять свою часть сверхсложных договоренностей. Понятно, что наши военные прекрасно и профессионально оценивают все возможные риски. Но нужно, чтобы и другая сторона наконец поняла ценность мира. И тоже тщательно соблюдала режим прекращения огня", - подчеркнул президент.

Вместе с тем он отметил, что дальше - снова трудные переговоры.

"Нормандия" - это отправная точка, которая позволяет вернуть эту нашу многострадальную территорию к цивилизации. Туда, где работают законы. Где уважают права человека. "Нормандия" - это начало свободы Донбасса. И это начало большого пути. Следующая остановка - Берлин, где мы зафиксируем промежуточные успехи перемирия и двинемся дальше. Чтобы окончательно закрыть кейс войны. И мы сделаем все, чтобы так и было. И сделаем это прозрачно, открыто. А если что-то пойдет не так, то тогда каждый будет понимать, что и почему пошло не так. И кто в этом виноват", - отметил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 31 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что проведение следующей встречи лидеров стран "нормандской четверки" (Украины, Германии, Франции и России) в Берлине зависит от Российской Федерации.

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