Повреждены по меньшей мере 22 дома, есть убитые и раненые.

Ночью российские оккупанты обстреляли город Покровск Донецкой области крылатыми ракетами "Искандер-М".

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Донецкой области.

Отмечается, что враг попал в частный сектор. Есть убитые и раненые мирные жители.

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На месте работают следственно-оперативная группа, взрывотехники и спасатели ГСЧС. Полицейские идентифицируют погибших. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

Продолжается сбор доказательств российского военного преступления. Материалы будут направлены в СБУ. Правовая квалификация – ст. 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".

Война в Украине: актуальные данные

На юге и в Харьковской области продолжается контрнаступление Вооруженных сил Украины, объявленное в конце августа. По словам президента Владимира Зеленского, всего с начала сентября ВСУ освободили около 2 тысяч квадратных километров.

Генштаб отчитывается о десятках деоккупированных сел. 8 сентября стало известно о взятии под контроль Балаклеи, западные СМИ пишут об освобождении Изюма, бои продолжались в Купянске – важном железнодорожном сообщении оккупантов.

По мнению американских чиновников, есть признаки того, что нынешнее наступление может быть ранним этапом наступления, которое может значительно отодвинуть линию фронта России.

В то же время в Минобороны РФ отвод войск из Харьковской области называют перегруппировкой - разбитые силы якобы бросят на Донецкое направление.

Вместе с тем по состоянию на 10 сентября оккупанты не оставляли попыток идти в наступление в районах 8 населенных пунктов на Донбассе. Попытки были решительно отбиты ВСУ.

С начала полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали уже 52 650 оккупантов и уничтожили тысячи единиц вражеской техники.

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