Еще один мужчина получил ранение.

Ночью враг нанес ракетных ударов по Чугуеву и Дергачам, погибла женщина.

Об этом в своем Telegram сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Он подчеркнул, что ночью обстрелов Харькова не зафиксировано, впрочем российские оккупанты коварно обстреливали мирных жителей Харьковского и Чугуевского районов области.

Так, около 2:00 враг нанес ракетный удар по городу Чугуев, поврежден инфраструктурный объект. Предварительно без пострадавших.

"Около 2:30 враг нанес удар по городу Дергачи, разрушено образовательное учреждение. К сожалению, погибла женщина примерно 50 лет, 59-летний мужчина ранен", - сообщил он.

Синегубов также заметил, что информация еще уточняется.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки на Харьковском направлении враг обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии объекты в районах населенных пунктов Харьков, Сосновка, Дементиевка, Слатино, Борщова, Победа, Русские Тишки, Рубежное, Лебяжье, Мосьпаново, Гусаровка. Продолжил активно использовать БпЛА для ведения воздушной разведки и корректировки огня артиллерии.

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